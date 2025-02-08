Что можно и нельзя делать в Федоров день 8 февраля, который называют Поминальник

Православная церковь 8 февраля вспоминает святого Федора. В народе празднуют Федоров день, или день Федора Поминальника. Название связано с тем, что в названный день было принято ходить на кладбища, поминали родственников.
Что нельзя делать 8 февраля.
Не рекомендуется начинать новые дела. Предки верили, что они обернутся неудачей. Запрещено проводить день в одиночестве. Кроме того, на следует ссориться с соседями. Согласно приметам, отношения не удастся восстановить на протяжении долгого времени.
Что можно делать 8 февраля.
По традиции, 8 февраля варили гороховую кашу с маслом. Ее, как правило, ели те, кто празднует день рождения, чтобы быть здоровым весь год. Также в указанный день ходили на кладбище.
Согласно приметам, светящая белым светом Луна говорит про снегопад. Красное предвещает морозную погоду на несколько дней. А поющая синица указывает на мороз.
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