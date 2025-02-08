Календарь на 8 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Памятная дата появилась в 1964 году по решению Международной ассамблеи ООН. В этот день в 1962 году в Париже прошла организованная левыми силами демонстрация против войны в Алжире, которая была жестоко разогнана полицией. В результате давки и от травм погибли восемь человек, в том числе 15-летний член молодежной ячейки французской компартии Даниэль Фери. Спустя год в Ираке скончался еще один мальчик — Фадыл Джамаль. Его отец был коммунистом. Ребенок отказался выдать местонахождение товарищей своего отца и умер от пыток в одной из тюрем Багдада. Кроме того, дата приурочена к расстрелу в 1943 году героев-молодогвардейцев в оккупированном Краснодоне.