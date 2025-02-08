А король-то модный: кринолины и корсеты снова в тренде

Насколько широко королевская эстетика найдет применение в нашей повседневности — покажет время. Может, другой тренд вот-вот заявит о себе громче, учитывая, что показы на мировых подиумах продолжаются. В разгаре Неделя моды в Нью-Йорке. Дальше по списку Лондон, Милан, Париж. А если и нет, то, обзаводясь корсетами и кринолинами, и от толстовок избавляться не стоит — раз уж мода циклична, то, кто знает, может, и они когда-то вернут себе былую славу.