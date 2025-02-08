А король-то модный: кринолины и корсеты снова в тренде

Туго затянутые точеные корсеты, кринолины и акцентные бедра на юбках, приталенные фраки, жабо и манжеты в рюшах презентовали дизайнеры на одном из главных мировых подиумов — на неделе высокой моды в Париже сезона весна/лето-2025. Ранее Pinterest провозгласил одним из трендов года эпоху рококо. О том, почему индустрия устремилась к переосмыслению стиля прошлых столетий и насколько он актуален в нашей повседневности, — в материале «Известий».
Кринолин и корсеты тренд сезона весна/лето-2025.
Одним из трендов 2025 года Pinterest провозгласил эпоху рококо — роскошного и ультраженственного позднего барокко, который вскоре нашел подтверждение на одном из главных подиумов мира. Генеральным же трендом прошедшей в январе в Париже Недели высокой моды, который дизайнеры озвучили достаточно четко, стала эстетика прошлых веков со всевозможными интерпретациями кринолинов, с тугими корсетами, жабо, многослойными манжетами с рюшами.
— Я так устал от того, что все постоянно приравнивают современность к простоте: разве новое не может быть сложным, быть барочным, быть экстравагантным? Стала ли наша фиксация на том, что выглядит или ощущается современным, ограничением? Стоило ли это нам нашего воображения? — задается вопросом Дэниел Розберри, создавший новую кутюрную коллекцию для Schiaparelli и открывший Неделю высокой моды в Париже.
Ответ он находит в путешествии во времени и демонстрирует силуэты, которые вызывают в памяти высокую моду прошлого: корсеты со шнуровкой на спине, каркасные баски, добавленный объем на бедрах. Продолжила исследование творческого наследия предшественников Мария Грация Кьюри в коллекции Dior Haute Couture весна/лето-2025. Она, в свою очередь, обратилась к истории высокого портновского искусства и представила модели, подчеркивающие контраст пропорций: пышные кринолины, баски с рюшами из ткани, напоминающей ночнушки благородных дам прошлых столетий, приталенные фраки.
Похожие конструкции показал и Алессандро Микеле в грандиозной кутюрной коллекции Valentino. Взяв за основу «Бесконечность списков» Умберто Эко о феномене одержимости их составлением, он поделился своими соображениями на тему. И здесь публика увидела пышные юбки на каркасах, платья с нарочито объемными бедрами, удлиненные манжеты с рюшами, многослойные «кудрявые» воротники.
«Каждое платье — это не просто объект, это скорее узел сети значений: живая картография, которая хранит следы визуальных и символических воспоминаний. Это повествовательный архив, где невероятные комбинации обретают гармонию, воспоминания пересекают эпохи, культуры и отголоски прошлых историй резонируют с настоящим», — описывает автор свою работу.
Фото: REUTERS/Jonas GustavssonМодель Шанталь Макканн на подиуме показа высокой моды Valentino Haute Couture во время показа Haute Couture весна/лето-2025 в Париже.
Солидарен во многом с коллегами оказался и Людовик де Сен-Сернен, ставший приглашенным дизайнером Jean Paul Gaultier. Презентовали коллекцию будто не модели, а выжившие после «Кораблекрушения» (так называется коллекция) дамы в корсетах и словно потрепанных стихией платьях, мужчины во фраках и с теми же характерными удлиненными рукавами блуз с рюшами, будто с плеча моряка.
«Люди устали от растянутых худи и кроссовок».
Высокая мода не про повседневность. Это высказывание. Впрочем, всё же неотделимое от повестки и трендов. Значит ли это, что с приходом весны, как только мы скинем с плеч пуховики, под ними обнаружим те самые корсеты, кринолины, фраки и рюши?
— Мода циклична и повторяется каждые 10, 20, 30, 40 лет. Историки моды называют пятьдесят лет мини-юбилеем и 100 лет — юбилеем. В эти периоды мода как социальное явление переосмысливает прошлое, — объяснила «Известиям» исследователь моды, автор книг и научных работ Мария Третьякова. — В начале XX века, более 100 лет назад, женщины массово снимали корсеты, и это стало революцией в моде. Стиль бель эпок (Belle Époque) сменился ар-деко, силуэт женской одежды поменялся навсегда и бесповоротно. Впоследствии корсет стал элементом бельевого гардероба, постепенно трансформируясь и вытесняясь лаконичностью нижнего белья и других элементов женского гардероба. Сейчас такой период, когда дизайнеры вновь обращаются к прошлому, вдохновляются историческим костюмом.
Поэтому, отмечает эксперт, в современных коллекциях мировых модных домов мы видим стремление их авторов к исследованию и переосмыслению прошлого, в частности, моды XVIII столетия, стиля рококо и образа Марии-Антуанетты: пышные юбки с кринолинами, роскошные корсеты и палитры пастельных оттенков, пудровые полутона, обилие кружева, высокие прически, перчатки, рокайльные принты.
— Надо отметить, что Дом Dior еще в 1997 году триумфально показал коллекцию, вдохновенную рококо. Это был дебют Джона Гальяно, воодушевленного эпохой Марии-Антуанетты, где дизайнер переосмыслил каноны XVIII века и позволил стилю нью-лук зазвучать по-новому. Поэтому первенство в формировании этого тренда еще в конце XX столетия безусловно принадлежит Дому Dior, — привела пример эксперт. — Эта эстетика актуальна сегодня, так как люди устали от тревожной политической ситуации в мире, от спортивного стиля, домашнего затворничества ковидных ограничений, растянутых худи и кроссовок. Я назвала бы новый тренд неорококо.
По мнению Марии Третьяковой, любой тренд применим пока мода работает на человека, учитывая анатомические особенности его тела. Другой вопрос — насколько то, что предлагают дизайнеры, практично.
— В корсете и кружевах трудно ждать трамвай и бежать по подземному переходу. Поэтому этот тренд в целом применим в вечерней моде. Хотя кутюрная коллекция «Кораблекрушение» Jean Paul Gaultier вполне носибельна, особенно образ, в котором представлено сочетание черных брюк, нежного белого верха и импровизированного корсета, надетого поверх наряда, — заключила эксперт.
Насколько широко королевская эстетика найдет применение в нашей повседневности — покажет время. Может, другой тренд вот-вот заявит о себе громче, учитывая, что показы на мировых подиумах продолжаются. В разгаре Неделя моды в Нью-Йорке. Дальше по списку Лондон, Милан, Париж. А если и нет, то, обзаводясь корсетами и кринолинами, и от толстовок избавляться не стоит — раз уж мода циклична, то, кто знает, может, и они когда-то вернут себе былую славу.