Февральская доплата и не только. Кому положена повышенная пенсия и как её получить

— За счёт таких уведомлений клиенты НПФ могут отслеживать объём сформированных пенсионных накоплений. При необходимости можно принять решение о смене пенсионного страховщика. Стоит учесть, что проактивное уведомление впервые поступает клиенту НПФ по достижении 40 лет (для женщин) или 45 лет (для мужчин). В дальнейшем оно повторяется каждые три года. Получить информацию можно на портале «Госуслуги» или при личном обращении в клиентскую службу Социального фонда, — рассказала юрист Елена Кузнецова.