Глава Балтийска Мельников и его заместитель задержаны по подозрению в коррупции

Задержание фигурантов дела. Видео © Telegram / Калининградский Следком.
Следствие установило, что 15 января 2025 года Коваленко передал непосредственному начальнику взятку в размере 575 тысяч рублей взамен на общее покровительство и попустительство по службе. Мельников от такого предложения не отказался.
«В настоящее время Мельников и Коваленко задержаны в качестве подозреваемых, с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту жительства и работы фигурантов проводятся обыски», — уточнили в СК.
А в Томске несколькими днями ранее вынесли приговор бывшему вице-губернатору области Евгению Паршуто. Экс-чиновник получил 3,5 года колонии за злоупотребление полномочиями при реализации нацпроекта «Образование».