Глава Балтийска Мельников и его заместитель задержаны по подозрению в коррупции

Главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко задержали в аэропорту Храброво по подозрению в коррупции. Первому вменяют получение взятки в особо крупном размере, второму — совершение передачи взятки. Об этом сообщили в СУ СКР по Калининградской области.