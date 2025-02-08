Вампиры Восточной Европы. Откуда пошли легенды о «русских кровопийцах», упырях и Дракуле

Легенда о том, что он пьёт кровь людей, скорее всего, появилась в 1462 году, когда султан Мехмед осадил столицу валахов Тырговиште с армией в три раза большей, чем была у Влада. Султан не сомневался в победе, однако валахи прибегли к биологической войне — в стане мусульман начался мор, колодцы оказались отравлены. А однажды утром султан обнаружил, что Тепеш казнил четыре тысячи турок, посадив их на кол. Устрашившись, султан снял осаду. Влад Тепеш был объявлен упырём и «колосажателем». О том, что турки подчистую вырезали бы весь город в случае своей победы, османы предпочли умолчать. Как умолчали о том, что сам способ казни Тепеш перенял у турок и применил её в ответ на крайнюю жестокость завоевателей.