Убийца цивилизации. Проснулся погубивший целый народ вулкан в Европе

— Если верить тем скудным сейсмическим данным, которые я видел, это может быть подводное извержение не на острове, а где-то в стороне, но цунами при этом никто не отменял, цунами может быть. Впритык к кромке этой кальдеры всё застроено очень плотно — и если произойдёт извержение, то, конечно, и остров сильно пострадает, и есть риск для близлежащих островов, там достаточно густонаселённые районы, ближайший — Крит, да и материковая Греция недалеко, — объяснил профессор Плечов.