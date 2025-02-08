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Молодой россиянин таинственно исчез в Бангкоке, попрощавшись с матерью

Веб-дизайнер из Симферополя Александр Соголаев перестал выходить на связь в Бангкоке. Российские волонтёры ищут соотечественника в гигантском мегаполисе уже неделю.

Источник: Life.ru

Соголаев прибыл в Таиланд ещё в ноябре и долгое время проживал в Паттайе, работая удалённо. Недавно к нему приезжала мать из России. 1 февраля мужчина проводил её в аэропорту Бангкока, после чего исчез с радаров.

«У меня пропал сын. 01.02.2025 он в 21:00 проводил меня на самолёт до Пекина в аэропорту Суварнабхуми и больше не выходил на связь. Телефон отключён, в соцсети тоже не появлялся», — цитируют маму пропавшего россиянина добровольцы чата «Паттайя от А до Я».

Ранее стало известно, что в зоне СВО пропал зять продюсера Иосифа Пригожина. Мужчина не выходит на связь уже год и два месяца. В декабре 2023-го он получил тяжёлое ранение в бедро.