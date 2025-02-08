Молодой россиянин таинственно исчез в Бангкоке, попрощавшись с матерью

«У меня пропал сын. 01.02.2025 он в 21:00 проводил меня на самолёт до Пекина в аэропорту Суварнабхуми и больше не выходил на связь. Телефон отключён, в соцсети тоже не появлялся», — цитируют маму пропавшего россиянина добровольцы чата «Паттайя от А до Я».