В Черном море от разлива мазута погибло 84 дельфина

Количество погибших дельфинов в Черном море увеличилось до 84 особей, сообщает директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. Об этом пишет «Интерфакс».
В конце января сообщалось о 70 погибших дельфинах. В центре опасаются, что это число может возрасти из-за продолжающегося воздействия разлива мазута на морских млекопитающих.
Татьяна Белей отметила, что у китообразных могут возникнуть отложенные последствия. Накопленные в их организме токсические вещества могут серьезно снизить иммунитет, что в свою очередь приведет к различным заболеваниям.
Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил, что пострадавшие от разлива мазута пляжи Анапы планируется восстановить к лету 2026 года.