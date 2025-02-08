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В Черном море от разлива мазута погибло 84 дельфина

Экологи опасаются, что это число может возрасти.

Источник: Аргументы и факты

Количество погибших дельфинов в Черном море увеличилось до 84 особей, сообщает директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. Об этом пишет «Интерфакс».

В конце января сообщалось о 70 погибших дельфинах. В центре опасаются, что это число может возрасти из-за продолжающегося воздействия разлива мазута на морских млекопитающих.

Татьяна Белей отметила, что у китообразных могут возникнуть отложенные последствия. Накопленные в их организме токсические вещества могут серьезно снизить иммунитет, что в свою очередь приведет к различным заболеваниям.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил, что пострадавшие от разлива мазута пляжи Анапы планируется восстановить к лету 2026 года.