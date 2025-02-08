Хинштейн: около трети выпускников школ в Курской области уезжают из региона

Одной из мер для снижения оттока молодежи, по его мнению, может стать увеличение целевого набора в вузы. В прошлом году регион получил более 1,2 тысячи таких мест, но было зачислено чуть более 500 студентов. Несмотря на хорошие показатели по стране, в пределах области необходимо увеличить этот показатель.