Хинштейн: около трети выпускников школ в Курской области уезжают из региона

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что около трети выпускников школ региона покидают его, и большая часть из них — ученики с высокими результатами на государственных экзаменах.
Об этом он сообщил после заседания совета ректоров Курской области.
Одной из мер для снижения оттока молодежи, по его мнению, может стать увеличение целевого набора в вузы. В прошлом году регион получил более 1,2 тысячи таких мест, но было зачислено чуть более 500 студентов. Несмотря на хорошие показатели по стране, в пределах области необходимо увеличить этот показатель.
Хинштейн подчеркнул, что курским вузам не хватает поддержки от реального сектора экономики. Он поручил наладить взаимодействие с компаниями и профильными министерствами, чтобы работодатели активнее создавали вакансии для выпускников. Также обсуждалась необходимость разработки программы поддержки молодых специалистов, в том числе обеспечения их жильём, так как этот вопрос является важным для студентов.
Кроме того, Хинштейн сообщил, что вручил благодарность Курскому государственному университету от имени президента России Владимира Путина. По его словам, такая высокая оценка деятельности вуза свидетельствует о его значительных достижениях.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным процитировал строки из лиро-эпической поэмы «Слово о полку Игореве», где описывались воины-куряне.