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Олимпийский чемпион Прохоров хочет увидеть Овечкина на ОИ-2026 в составе сборной России

Возможность участия нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ОИ-2026 в составе сборной России зависит от переговоров с тренерским штабом. Так считает олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров.

Источник: Life.ru

«Конечно, хотелось бы увидеть его на Олимпиаде, но это всё решается переговорами», — сказал Прохоров в интервью «Газете.ru».

Напомним, что днём ранее журналист Международной федерации хоккея на льду Эндрю Подниекс исключил участие сборной России по хоккею в Олимпиаде-2026. Однако официального заявления об этом ещё не было.

Между тем 4 февраля Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира. Позднее IIHF сообщила о готовности пересмотреть своё решение, но при одном условии, связанном с СВО.