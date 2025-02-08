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Режим НМУ в Омске будет действовать до утра 8 февраля

Концентрация вредных веществ в воздухе может превысить допустимые показатели.

Источник: Комсомольская правда

Первая степень опасности загрязнения воздуха в Омске сохранится до утра 8 февраля, субботы. Об этом предупредили в Обь-Иртышском УГМС.

С 18:00 7 февраля до 08:00 8 февраля на территории Омска будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей в воздухе. К НМУ относятся такие явления, как штиль, слабый ветер, туман и инверсия.

В период действия режима НМУ концентрация одного, двух или более веществ может превысить предельно допустимую (ПДК).

Ранее «КП Омск» сообщала, что 5 февраля в Омске зафиксировали превышение ПДК хлорида водорода почти в два раза. Концентрация вещества оказалась выше нормы в одном из округов.