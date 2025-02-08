Режим НМУ в Омске будет действовать до утра 8 февраля

С 18:00 7 февраля до 08:00 8 февраля на территории Омска будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей в воздухе. К НМУ относятся такие явления, как штиль, слабый ветер, туман и инверсия.