Режим НМУ в Омске будет действовать до утра 8 февраля

Первая степень опасности загрязнения воздуха в Омске сохранится до утра 8 февраля, субботы. Об этом предупредили в Обь-Иртышском УГМС.
С 18:00 7 февраля до 08:00 8 февраля на территории Омска будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей в воздухе. К НМУ относятся такие явления, как штиль, слабый ветер, туман и инверсия.
В период действия режима НМУ концентрация одного, двух или более веществ может превысить предельно допустимую (ПДК).
Ранее «КП Омск» сообщала, что 5 февраля в Омске зафиксировали превышение ПДК хлорида водорода почти в два раза. Концентрация вещества оказалась выше нормы в одном из округов.