Депутат Журова одобрила дуэты фигуристок, но без ЛГБТ-подоплеки

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала идею создания однополых дуэтов в фигурном катании. Она отметила, что с точки зрения спорта женские пары могут иметь смысл, если в это не будет заложена ЛГБТ-коннотация.
Журова добавила, что такие выступления могут выглядеть эстетично. Однако пока неясно, будут ли такие дуэты участвовать в официальных соревнованиях или ограничатся лишь шоу-программами.
Она также подчеркнула, что фигурное катание и без того обладает достаточным числом дисциплин. Журова напомнила, что Россия придерживается традиционных ценностей, хотя эта позиция не всегда находит поддержку на Западе.
В качестве примера она привела недавний указ президента США Дональда Трампа, который запрещает трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на ограничения для российских фигуристов в отборе на Олимпиаду.