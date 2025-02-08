Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Журова одобрила дуэты фигуристок, но без ЛГБТ-подоплеки

Со спортивной точки зрения есть смысл в женских парах в фигурном катании, считает Журова.

Источник: Аргументы и факты

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала идею создания однополых дуэтов в фигурном катании. Она отметила, что с точки зрения спорта женские пары могут иметь смысл, если в это не будет заложена ЛГБТ-коннотация.

Журова добавила, что такие выступления могут выглядеть эстетично. Однако пока неясно, будут ли такие дуэты участвовать в официальных соревнованиях или ограничатся лишь шоу-программами.

Она также подчеркнула, что фигурное катание и без того обладает достаточным числом дисциплин. Журова напомнила, что Россия придерживается традиционных ценностей, хотя эта позиция не всегда находит поддержку на Западе.

В качестве примера она привела недавний указ президента США Дональда Трампа, который запрещает трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на ограничения для российских фигуристов в отборе на Олимпиаду.