Депутат Журова одобрила дуэты фигуристок, но без ЛГБТ-подоплеки

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала идею создания однополых дуэтов в фигурном катании. Она отметила, что с точки зрения спорта женские пары могут иметь смысл, если в это не будет заложена ЛГБТ-коннотация.