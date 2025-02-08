Дюамель заявила, что Валиева может оставить медали себе

Олимпийская чемпионка в командном турнире Меган Дюамель высказалась по поводу ситуации с медалями российской фигуристки Камила Валиевой, которая до сих пор не вернула награды, лишенная их решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает «ВсёПроСпорт».
Дюамель отметила, что не понимает, зачем хранить медали, если результаты соревнований были аннулированы. Однако, если Международный союз конькобежцев (ISU) не требует возврата, Валиева может оставить награды при себе.
Напомним, что год назад CAS дисквалифицировала Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В декабре 2021 года на чемпионате России она дала положительный анализ на триметазидин, что и стало причиной санкций.
В результате Валиева утратила золото чемпионата Европы 2022 года, а также медали чемпионатов России: золото 2021 года, серебро 2022 года и бронзу 2023 года. Спор вокруг этой ситуации продолжает привлекать внимание общественности и спортивных ведомств.
Ранее стло известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ведет переговоры с командой российской фигуристки Камилы Валиевой о выплате компенсации после неудачной апелляции в Верховном суде Швейцарии.