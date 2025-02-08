Два громких звука в центре Ростова-на-Дону встревожили жителей ночью 8 февраля

Одновременно в сети появляются видео с камер видеорегистраторов, на которых якобы запечатлена вспышка, которую и сопровождал этот грохот. Некоторые в предполагают, что слышали работу ПВО. Напомним, в последний раз о воздушной атаке на Ростовскую область, которая была успешно отражена военными, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь 6 февраля.