Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два громких звука в центре Ростова-на-Дону встревожили жителей ночью 8 февраля

Жители Ростова сообщают о двух громких звуках в небе над городом.
Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 8 февраля, около двух часов ночи жители Ростова-на-Дону услышали три громких звука в небе над городом. Об этом сообщают читатели «КП — Ростов-на-Дону».

— Первый грохот в небе раздался примерно в два часа ночи, а второй — около 2:15. Третий прогремел в 2:21, — поделилась ростовчанка.

О громких звуках сообщают в соцсетях жители всех районов Ростова-на-Дону и пригорода.

Одновременно в сети появляются видео с камер видеорегистраторов, на которых якобы запечатлена вспышка, которую и сопровождал этот грохот. Некоторые в предполагают, что слышали работу ПВО. Напомним, в последний раз о воздушной атаке на Ростовскую область, которая была успешно отражена военными, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь 6 февраля.

Добавим, что официальных комментариев по поводу инцидента на данную минуту еще не поступало.

UPD: Жители города сообщают о пяти громких звуках.