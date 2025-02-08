В Шереметьево разрабатывают возможные сценарии реализации бесшовного пути

По его словам, биометрия могла бы ускорить и облегчить маршрут пассажиров по авиагавани. Данную технологию уже протестировали. Однако запустить технологию в аэропорту Шереметьево смогут только при снятии ограничений регуляторных органов. Тем не менее, специалисты продолжают развивать этот проект, чтобы после отмены повышенного режима безопасности реализовать наработки на практике.