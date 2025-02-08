В Шереметьево разрабатывают возможные сценарии реализации бесшовного пути

В аэропорту Шереметьево в обозримом будущем появится бесшовный путь. Это значит, что пассажирам от входа в аэропорт до посадки не придется доставать документы и посадочные талоны. Тему журналисты АГН «Москва» обсудили с заместителем генерального директора по ИT аэропорта Шереметьево Кириллом Алифановым.
«Основная цель наша — это сделать бесшовным путь пассажира, когда от входа в аэропорт до самолета человек не достает документы, ничего с себя не снимает, просто идет. Это горизонт будущего — 5−10 лет», — рассказал Алифанов.
По его словам, биометрия могла бы ускорить и облегчить маршрут пассажиров по авиагавани. Данную технологию уже протестировали. Однако запустить технологию в аэропорту Шереметьево смогут только при снятии ограничений регуляторных органов. Тем не менее, специалисты продолжают развивать этот проект, чтобы после отмены повышенного режима безопасности реализовать наработки на практике.
Напомним, что Шереметьево стал первой в России авиагаванью, где была запущена идентификация пассажиров с помощью государственной Единой биометрической системы. Пассажиры смогли выбирать: воспользоваться ли новинкой или пройти паспортный контроль традиционным способом.