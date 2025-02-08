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Жители Омской области передохнут от морозов и насладятся теплом 8 февраля

Воздух прогреется днем до −5 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области в субботу потеплеет до −5 градусов, осадки пройдут лишь местами. О том, какая будет погода в Омске, а также в Омской области, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Днем столбик термометра поднимется до −5…-10 градусов. Местами по Омской области пройдет небольшой снег. В дневные часы ожидается усиление ветра до 7−12 метров в секунду. Направление ветра западное, северо-западное. На дорогах региона сохранится гололедица.

Погода в Омске на выходных продолжит радовать весенним теплом. Завтра, 9 февраля, в Омской области воздух прогреется до +2 градусов.