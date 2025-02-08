Заслуженный профессор ОмГУ Владимир Филатов скончался на 75-м году жизни

«У его коллег, проработавших с ним бок о бок не одно десятилетие, сохранятся самые тёплые воспоминания об этом светлом человеке, всегда с оптимизмом смотревшим в будущее, хотя и с неизменной лёгкой и полуироничной улыбкой на устах», — говорится в сообщении.