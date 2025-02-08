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Заслуженный профессор ОмГУ Владимир Филатов скончался на 75-м году жизни

Омич проработал в классическом университете сорок лет.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 7 февраля в Омске простились с заслуженным профессором ОмГУ, доктором философских наук Владимиром Филатовым, который скончался 4 февраля на 75-м году жизни. Об этом сообщили в паблике кафедры теологии, философии и культурологии ОмГУ во «ВКонтакте».

Владимир Филатов проработал в классическом университете с 1979 по 2019 год. За это время он прошел путь от ассистента до профессора кафедры философии. На его счету ряд учебных пособий и монография.

«У его коллег, проработавших с ним бок о бок не одно десятилетие, сохранятся самые тёплые воспоминания об этом светлом человеке, всегда с оптимизмом смотревшим в будущее, хотя и с неизменной лёгкой и полуироничной улыбкой на устах», — говорится в сообщении.

Редакция «КП Омск» приносит соболезнования родным и близким Владимира Филатова.