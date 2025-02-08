Во Франции нашли девять саркофагов возрастом около 1,3 тыс. лет

Находка относится к эпохе Меровингов и датируется периодом с V по VIII век. Помимо саркофагов, исследователи выявили следы захоронений, относящихся к более поздним эпохам. Были обнаружены три погребения XI-XIII веков в деревянных гробах, а также четыре захоронения XV-XVII веков, выполненные как в земле, так и в гробах.