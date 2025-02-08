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США депортировали в Мексику 11 тысяч мигрантов за 18 дней президентства Трампа

Соединённые Штаты депортировали в Мексику около 11 тысяч нелегальных мигрантов за те 18 дней, что Дональд Трамп находится у власти. Такие данные на брифинге озвучила президент страны Клаудия Шейнбаум.

Источник: Life.ru

По её словам, 8 245 выдворенных нелегалов — мексиканцы. Ещё 2 539 человек — граждане других стран. Их постепенно доставляют на родину воздушными спецрейсами.

«Мы окажем поддержку, чтобы они [мигранты] смогли отправиться в страны своего происхождения», — сказала президент.

Кроме того, с каждым депортированным проводятся беседы, чтобы выявить возможные нарушения их прав при задержании и выдворении из Штатов.

Напомним, что Трамп начал жёсткую политику против мигрантов сразу после вступления в должность. США начали использовать военно-транспортную авиацию для депортации нелегалов на ежедневной основе.