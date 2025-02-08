США депортировали в Мексику 11 тысяч мигрантов за 18 дней президентства Трампа

По её словам, 8 245 выдворенных нелегалов — мексиканцы. Ещё 2 539 человек — граждане других стран. Их постепенно доставляют на родину воздушными спецрейсами.
«Мы окажем поддержку, чтобы они [мигранты] смогли отправиться в страны своего происхождения», — сказала президент.
Кроме того, с каждым депортированным проводятся беседы, чтобы выявить возможные нарушения их прав при задержании и выдворении из Штатов.
Напомним, что Трамп начал жёсткую политику против мигрантов сразу после вступления в должность. США начали использовать военно-транспортную авиацию для депортации нелегалов на ежедневной основе.