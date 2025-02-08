Sotheby’s: скрипка Страдивари ушла с молотка в Нью-Йорке за $11,25 миллиона

Скрипка «Иоахим-Ма», созданная в 1714 году знаменитым итальянским мастером Антонио Страдивари, была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов.
Как отмечает аукционный дом, инструмент изготовлен из клёна и содержит на корпусе латинскую подпись мастера: «Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat 1714».
В период с 2013 по 2015 год скрипка экспонировалась в Музее скрипки, расположенном в родном городе Страдивари — итальянской Кремоне.
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