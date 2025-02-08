До Марса за 30 дней: Российские учёные создали плазменный двигатель для космических путешествий

«Сейчас полёт на Марс на обычных двигателях может занимать почти год в одну сторону, что опасно для космонавтов из-за космического излучения и воздействия радиации. Использование же плазменных двигателей может сократить миссию до 30−60 дней, то есть можно будет отправить космонавта к Марсу и обратно», — подчеркнул первый замдиректора по науке научного института «Росатома» в Троицке Алексей Воронов.