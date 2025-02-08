Американское космическое агентство NASA уведомило о том, что вероятность столкновения с Землей недавно обнаруженного астероида 2024 YR4 на 2032 год возросла с 1% до 2,3%. В официальном сообщении агентства отмечается, что хотя риск столкновения остается крайне малым, новые наблюдения и анализ показывают увеличение вероятности до 2,3%. Для получения более точной информации о размерах астероида американские астрономы планируют использовать телескоп «Джеймс Уэбб» в марте 2025 года. Это позволит более детально изучить объект и уточнить его характеристики. Ранее в NASA определили вероятность падения на землю 90-метрового астероида. На данный момент 2024 YR4 является единственным известным астероидом с высокой вероятностью столкновения с Землей.