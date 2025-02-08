Четверо омичей получили звание заслуженных деятелей науки региона

Четырем омичам присвоили звание «Заслуженный деятель науки Омской области». Соответствующий указ 7 февраля подписал губернатор Виталий Хоценко. Документ опубликован на портале правовой информации.
Звания «Заслуженный деятель науки Омской области» были удостоены:
— директор Омского научного центра СО РАН Валерий Карпов (за заслуги в разработке новых научных методов развития экономики);
— ведущий научный сотрудник лаборатории семеноводства картофеля Омского аграрного научного центра Александр Черемисин (за заслуги в развитии семеноводства и селекции);
— ректор ОмГМУ, заведующая кафедрой факультетской терапии и гастроэнтерологии Мария Ливзан (за заслуги в развитии медицинской науки и подготовке высококвалифицированных специалистов для отрасли здравоохранения);
— профессор кафедры патологической анатомии ОмГМУ Сергей Мозговой (за заслуги в развитии медицинской науки и подготовке высококвалифицированных специалистов для отрасли здравоохранения).
Ранее «КП Омск» сообщала, что Владимир Путин присвоил почетные звания двум заведующим отделениями Областной клинической больницы и чиновнице из регионального минспорта.