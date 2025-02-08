Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание

Он также отметил, что процесс обучения как в школе, так и в вузах должен вызывать интерес и быть понятным. В частности, начальное образование, по его словам, нередко предлагает детям материал, который они уже изучили дома или в детском саду через образовательные мультфильмы. Вместо этого школьники могли бы осваивать более сложные знания в областях биологии, физики и химии.