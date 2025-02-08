Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание

Депутат Госдумы Игорь Антропенко, представляющий партию «Единая Россия», предложил внедрить в школьную систему стратовый формат обучения.
Согласно его идее, после начальной школы учащиеся должны получать индивидуальное расписание, а выбор предметов будет определяться на основе тестирования, выявляющего способности и тип мышления каждого ребёнка.
По мнению парламентария, такая система предполагает разделение учеников одной параллели на группы для углубленного изучения определенных дисциплин. Антропенко подчеркнул, что данный подход уже обсуждался с московским уполномоченным по правам ребенка Ольгой Ярославской.
Депутат отметил, что нынешняя образовательная система перегружает школьников, пытаясь дать всем одинаковый объем знаний без учета индивидуальных особенностей. Он убежден, что необходимо развивать сильные стороны каждого ученика. В качестве примера Антропенко привел ситуацию, когда ученику с выдающимися способностями в физике и математике было бы продуктивнее получать дополнительные занятия по этим дисциплинам вместо увеличенного количества уроков литературы.
Он также отметил, что процесс обучения как в школе, так и в вузах должен вызывать интерес и быть понятным. В частности, начальное образование, по его словам, нередко предлагает детям материал, который они уже изучили дома или в детском саду через образовательные мультфильмы. Вместо этого школьники могли бы осваивать более сложные знания в областях биологии, физики и химии.
Ранее президент России Владимир Путин дал поручение Академии образования и Российской академии наук (РАН) обновить школьные программы по математике и естественным наукам.