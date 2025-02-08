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В Омской области простились с погибшим в ходе СВО отцом троих детей

Омич погиб на передовой незадолго до Нового года.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 7 февраля, в Москаленском районе простились с уроженцем села Гвоздёвка Арманом Комаровым. Отец троих детей погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО 30 декабря 2024 года. Об этом сообщили в районном отделении партии «Единая Россия».

Арман Комаров родился в селе Гвоздёвка Москаленского района. Окончил 11 классов. Во время обучения в школе занимался спортом. После школы поступил в СибГУФК, где получил высшее образование по специальности «преподаватель физкультуры». Имел звание кандидата в мастера спорта по дзюдо. С 2007 по 2008 годы проходил срочную службу в армии.

После армии работал инкассатором в Омске, потом охранником в частном охранном предприятии.

В мае 2024 года омич освоил программу среднего профессионального образования и прошел государственную итоговую аттестацию по специальности «механизация сельского хозяйства».

Арман Комаров был награжден рядом государственных наград, в том числе медалью «За боевые отличия».

«КП Омск» выражает соболезнования семье и близким погибшего.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в ходе проведения СВО погиб бывший прессовщик омского завода Станислав Дмитриев. В 2023 году омич подписал контракт и ушел на передовую, где был командиром танкового взвода.