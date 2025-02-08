В Омской области простились с погибшим в ходе СВО отцом троих детей

Арман Комаров родился в селе Гвоздёвка Москаленского района. Окончил 11 классов. Во время обучения в школе занимался спортом. После школы поступил в СибГУФК, где получил высшее образование по специальности «преподаватель физкультуры». Имел звание кандидата в мастера спорта по дзюдо. С 2007 по 2008 годы проходил срочную службу в армии.