В Омской области простились с погибшим в ходе СВО отцом троих детей

В пятницу, 7 февраля, в Москаленском районе простились с уроженцем села Гвоздёвка Арманом Комаровым. Отец троих детей погиб при выполнении воинского долга в ходе СВО 30 декабря 2024 года. Об этом сообщили в районном отделении партии «Единая Россия».
Арман Комаров родился в селе Гвоздёвка Москаленского района. Окончил 11 классов. Во время обучения в школе занимался спортом. После школы поступил в СибГУФК, где получил высшее образование по специальности «преподаватель физкультуры». Имел звание кандидата в мастера спорта по дзюдо. С 2007 по 2008 годы проходил срочную службу в армии.
После армии работал инкассатором в Омске, потом охранником в частном охранном предприятии.
В мае 2024 года омич освоил программу среднего профессионального образования и прошел государственную итоговую аттестацию по специальности «механизация сельского хозяйства».
Арман Комаров был награжден рядом государственных наград, в том числе медалью «За боевые отличия».
«КП Омск» выражает соболезнования семье и близким погибшего.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в ходе проведения СВО погиб бывший прессовщик омского завода Станислав Дмитриев. В 2023 году омич подписал контракт и ушел на передовую, где был командиром танкового взвода.