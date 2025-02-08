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Скрипка Страдивари «Иоахим-Ма» ушла с молотка в Нью-Йорке за $11,25 миллиона

Скрипка эпохи барокко «Иоахим-Ма», созданная легендарным Антонио Страдивари в 1714 году, ушла с молотка за 11,25 миллиона долларов в Нью-Йорке. Информация о лоте опубликована на сайте аукционного дома Sotheby’s.

Источник: Life.ru

Музыкальный инструмент изготовлен из клёна, на одной из его сторон имеется подпись мастера на латыни с датой изготовления: «Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat 1714». Эксперты относят её к «золотому периоду» Страдивари, когда он создавал свои лучшие инструменты. С 2013 по 2015 год скрипка находилась в экспозиции Музея скрипки в Кремоне — городе, где жил и работал знаменитый мастер.

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