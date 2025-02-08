Скрипка Страдивари «Иоахим-Ма» ушла с молотка в Нью-Йорке за $11,25 миллиона

Музыкальный инструмент изготовлен из клёна, на одной из его сторон имеется подпись мастера на латыни с датой изготовления: «Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat 1714». Эксперты относят её к «золотому периоду» Страдивари, когда он создавал свои лучшие инструменты. С 2013 по 2015 год скрипка находилась в экспозиции Музея скрипки в Кремоне — городе, где жил и работал знаменитый мастер.