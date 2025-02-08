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Пониженную таможенную ставку на экспорт рапса установили в Иркутской области

До 31 августа 2025 будет сохраняться самая низкая ставка — 6,5%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Новая тарифная квота на экспорт отдельных видов семян рапса установлена в Иркутской области в 2025 году. До 31 августа будет сохраняться самая низкая таможенная ставка — 6,5%.

Как стало известно КП-Иркутск, теперь сельхозпроизводителям будет выгоднее реализовывать продукцию на экспорт. Размер тарифной квоты — 100 тысяч тонн.

На сегодняшний день в регионе есть инвестиционные проекты, направленные на модернизацию и строительство объектов по переработке масличных культур. Так хотят добиться увеличения общей мощности перерабатывающих предприятий. К началу 2026 показатели вырастут до 300 тысяч тонн в год.

Кстати, во время уборочной кампании 2024 года рапс убрали с площади 95 тысяч гектаров, а это в 1,3 раза выше посевной площади 2023. Если сравнивать прошлый и позапрошлый года, то сбор рапса увеличился почти в 1,5 раза и составил 147,6 тысячи тонн.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что партию дронов отправят из Иркутска в зону спецоперации.