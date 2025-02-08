Пониженную таможенную ставку на экспорт рапса установили в Иркутской области

Кстати, во время уборочной кампании 2024 года рапс убрали с площади 95 тысяч гектаров, а это в 1,3 раза выше посевной площади 2023. Если сравнивать прошлый и позапрошлый года, то сбор рапса увеличился почти в 1,5 раза и составил 147,6 тысячи тонн.