Три десятка домов в омском микрорайоне Радуга останутся без воды 11 февраля

Во вторник, 11 февраля, почти три десятка домов в микрорайоне Радуга в Ленинском округе останутся без холодной воды на девять часов. Отключение водоснабжения связано с ремонтными работами на насосной станции на улице Жуковского, предупредили в «Росводоканале».