Три десятка домов в омском микрорайоне Радуга останутся без воды 11 февраля

Во вторник, 11 февраля, почти три десятка домов в микрорайоне Радуга в Ленинском округе останутся без холодной воды на девять часов. Отключение водоснабжения связано с ремонтными работами на насосной станции на улице Жуковского, предупредили в «Росводоканале».
С 09:00 до 18:00 11 февраля холодной воды не будет по адресам:
— Улица Жуковского, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 33, 33/1, 33/2, 33/3;
— Улица Полторацкого, 50, 52, 48;
— Улица Гуртьева, 35, 35/1, 37, 33, 33/1;
— Улица Крыловская, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 46.
Водоканал приносит извинения омичам за возможные удобства.