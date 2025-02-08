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Туманы и до минус 11 градусов ожидаются в субботу в Челябинской области

В субботу, 8 февраля, в Челябинской области ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. В некоторых районах прогнозируются туманы, изморозь и гололедица на дорогах. Об этом сообщили в региональном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 56% 764 мм рт. ст. +5°
Источник: Pchela.News

Днём на территории области столбики термометров покажут от −2 до −7 градусов, в низинах будет холоднее — до минус 11. Ветер северной четверти подует со скоростью 1−6 м/с, его порывы могут достигать 11 м/с. Предстоящей ночью температура за окном опустится до −7…-12, а на юге региона — до −17.

В Челябинске сегодня осадки маловероятны. Температура воздуха днём составит −3…-5 градусов. Погодную картину дополнит северо-западный ветер со скоростью 1−6 м/с. В ночь на воскресенье похолодает до −10…-12.

Меж тем в Челябинской области на все выходные останется режим «чёрного неба». Опасность образования смога сохранится в семи городах региона.

Повышение цен на продукты беспокоит большую часть жителей нашей страны. Как сообщает Росстат, по итогам прошлого года инфляция в России составила 9,52%. Однако в эти цифры трудно поверить тем, кто постоянно ходит в магазины. Кажется, что еда подорожала чуть ли не вдвое. «Пчела» решила проследить, как меняется стоимость продуктов в Челябинске.