Туманы и до минус 11 градусов ожидаются в субботу в Челябинской области

Днём на территории области столбики термометров покажут от −2 до −7 градусов, в низинах будет холоднее — до минус 11. Ветер северной четверти подует со скоростью 1−6 м/с, его порывы могут достигать 11 м/с. Предстоящей ночью температура за окном опустится до −7…-12, а на юге региона — до −17.
В Челябинске сегодня осадки маловероятны. Температура воздуха днём составит −3…-5 градусов. Погодную картину дополнит северо-западный ветер со скоростью 1−6 м/с. В ночь на воскресенье похолодает до −10…-12.
Меж тем в Челябинской области на все выходные останется режим «чёрного неба». Опасность образования смога сохранится в семи городах региона.
Повышение цен на продукты беспокоит большую часть жителей нашей страны. Как сообщает Росстат, по итогам прошлого года инфляция в России составила 9,52%. Однако в эти цифры трудно поверить тем, кто постоянно ходит в магазины. Кажется, что еда подорожала чуть ли не вдвое. «Пчела» решила проследить, как меняется стоимость продуктов в Челябинске.