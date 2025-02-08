Туманы и до минус 11 градусов ожидаются в субботу в Челябинской области

Повышение цен на продукты беспокоит большую часть жителей нашей страны. Как сообщает Росстат, по итогам прошлого года инфляция в России составила 9,52%. Однако в эти цифры трудно поверить тем, кто постоянно ходит в магазины. Кажется, что еда подорожала чуть ли не вдвое. «Пчела» решила проследить, как меняется стоимость продуктов в Челябинске.