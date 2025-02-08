Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморцам раздали гранаты для защиты от конфликтных тигров

Жителям северных муниципалитетов Приморского края раздали гранаты для обороны от тигров, которые всё чаще выходят к населённым пунктам, сообщает ИА DEITA.RU. Гранаты пока не боевые, а игровые (применяемые в страйкболе).

Источник: ДЕЙТА

Такое ноу-хау уже практикуют в Красноармейском округе и Дальнереченском районе. По информации региональных телеграм-каналов, с помощью гранаты получилось успешно отпугнуть тигра, который забрёл на асфальтовый завод в Дальнереченске, чтобы задавить местную собаку. Питомец выжил, краснокнижного хищника удалось спровадить обратно в лес.

В Красноармейском районе игровыми гранатами и фальшфейерами обеспечили работников местного лесозаготовительного предприятия (по словам очевидцев, тигр, пока его выслеживали охотоведы, успел повредить бензопилу рабочих). С бригадами провели инструктаж, однако рабочие отмечают: чтобы активировать гранату, нужна определённая ловкость рук — даже у инструктора это получилось не с первого раза.

Кроме того, администрация Красноармейского округа даёт местным жителям традиционные рекомендации: собак держать в вольерах или помещениях и не отпускать на самовыгул, в лес не ходить, с наступлением темноты по улицам не ходить, по возможности передвигаться на автомобиле. Заметив тигра или обнаружив его следы, сообщать об этом по номеру 112. Последний раз тигр заходил в село Вострецово в ночь с 6 на 7 января, где напал на домашнее животное.

Напоминаем, в Дальнереченском районе один из визитов конфликтного тигра закончился трагедией — 13 января 2025 года хищник напал на рыбака у села Зимники, мужчина погиб. Тигр был измождён и крайне агрессивен, его пришлось застрелить.

Обостряется «тигриный вопрос» и на юге Приморья, где хищники добрались и до прибрежных посёлков с базами отдыха. Жители Андреевки уже записали обращение к губернатору Олегу Кожемяко с требованием объяснений, какие реальные меры предпринимают профильные министерства и ведомства, чтобы защитить приморцев от краснокнижных хищников (которые, в свою очередь, надёжно охраняются государством).

флора и фауна