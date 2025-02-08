Приморцам раздали гранаты для защиты от конфликтных тигров

Кроме того, администрация Красноармейского округа даёт местным жителям традиционные рекомендации: собак держать в вольерах или помещениях и не отпускать на самовыгул, в лес не ходить, с наступлением темноты по улицам не ходить, по возможности передвигаться на автомобиле. Заметив тигра или обнаружив его следы, сообщать об этом по номеру 112. Последний раз тигр заходил в село Вострецово в ночь с 6 на 7 января, где напал на домашнее животное.