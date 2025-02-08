Приморцам раздали гранаты для защиты от конфликтных тигров

Такое ноу-хау уже практикуют в Красноармейском округе и Дальнереченском районе. По информации региональных телеграм-каналов, с помощью гранаты получилось успешно отпугнуть тигра, который забрёл на асфальтовый завод в Дальнереченске, чтобы задавить местную собаку. Питомец выжил, краснокнижного хищника удалось спровадить обратно в лес.
В Красноармейском районе игровыми гранатами и фальшфейерами обеспечили работников местного лесозаготовительного предприятия (по словам очевидцев, тигр, пока его выслеживали охотоведы, успел повредить бензопилу рабочих). С бригадами провели инструктаж, однако рабочие отмечают: чтобы активировать гранату, нужна определённая ловкость рук — даже у инструктора это получилось не с первого раза.
Кроме того, администрация Красноармейского округа даёт местным жителям традиционные рекомендации: собак держать в вольерах или помещениях и не отпускать на самовыгул, в лес не ходить, с наступлением темноты по улицам не ходить, по возможности передвигаться на автомобиле. Заметив тигра или обнаружив его следы, сообщать об этом по номеру 112. Последний раз тигр заходил в село Вострецово в ночь с 6 на 7 января, где напал на домашнее животное.
Напоминаем, в Дальнереченском районе один из визитов конфликтного тигра закончился трагедией — 13 января 2025 года хищник напал на рыбака у села Зимники, мужчина погиб. Тигр был измождён и крайне агрессивен, его пришлось застрелить.
Обостряется «тигриный вопрос» и на юге Приморья, где хищники добрались и до прибрежных посёлков с базами отдыха. Жители Андреевки уже записали обращение к губернатору Олегу Кожемяко с требованием объяснений, какие реальные меры предпринимают профильные министерства и ведомства, чтобы защитить приморцев от краснокнижных хищников (которые, в свою очередь, надёжно охраняются государством).