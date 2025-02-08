Омская мэрия объявит аукцион на продажу трех нежилых помещений в пятиэтажках

Омская мэрия объявит аукцион на продажу трех нежилых помещений в жилых домах, расположенных в Центральном и Кировском округах. Начальная цена объектов варьируется от 685 тысяч до 17 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.
Первый объект — нежилое помещение площадью 173,9 кв.м., которое расположено по адресу: улица 12-го Декабря, 64. Начальная цена — 3 017 508 рублей.
Второй и самый дешевый из объектов — помещение площадью 11,4 кв.м. Он находится по адресу: улица 27-я Северная, 92. Начальная цена — 685 092 рубля.
Третий объект — помещение площадью 404,4 кв.м, расположенное по адресу: улица Авиагородок, 34. Начальная цена — 17 484 672 рубля.
Все три объекта включены в программу приватизации муниципального имущества на 2023−2025 годы.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омский гостиничный комплекс в средневековом стиле под названием «Камелот» решили распродать по частям. Никто не захотел приобрести целиком здание, спрятанное в непроходном месте в районе «Пятого театра».