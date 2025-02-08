Омская мэрия объявит аукцион на продажу трех нежилых помещений в пятиэтажках

Омская мэрия объявит аукцион на продажу трех нежилых помещений в жилых домах, расположенных в Центральном и Кировском округах. Начальная цена объектов варьируется от 685 тысяч до 17 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.