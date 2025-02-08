265 волонтеров из Иркутска наградили за поддержку бойцов СВО

В Иркутске наградили 265 волонтеров, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, торжественная церемония состоялась 7 февраля 2025, благодарности вручил мэр Руслан Болотов.
— Мы собрались, чтобы выразить глубокую благодарность и признательность тем, кто на протяжении многих месяцев оказывает неоценимую помощь нашим защитникам. В гуманитарных акциях принимает участие и молодежь, и старшее поколение, — сказал Руслан Болотов.
Необходимо отметить, что 16 марта 2024 в городе создали пункт по приему всех видов помощи, в том числе автомобильной техники. С этот момента «за ленточку» направили более 200 тонн гуманитарного груза. В их числе продукты, лекарства, техника, предметы бытовой необходимости и многое другое.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что кавалеру ордена Мужества Максиму Денисову открыли мемориальную доску в Иркутске.