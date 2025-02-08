265 волонтеров из Иркутска наградили за поддержку бойцов СВО

Необходимо отметить, что 16 марта 2024 в городе создали пункт по приему всех видов помощи, в том числе автомобильной техники. С этот момента «за ленточку» направили более 200 тонн гуманитарного груза. В их числе продукты, лекарства, техника, предметы бытовой необходимости и многое другое.