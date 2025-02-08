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В Башкирии синоптики дали прогноз погоды на выходные

В Башкирии синоптики дали прогноз погоды на выходные.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 56% 764 мм рт. ст. +5°
Источник: Башинформ

После долгой оттепели в Башкирию вновь вернулись морозы. По данным синоптиков Башгидромета, в выходные по ночам в регионе будет морозно.

Так, сегодня, 8 февраля, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, по юг-востоку порывистый. Днем столбики термометров покажут −3, −8 градусов, местами до −13 градусов.

В воскресенье, 9 февраля, также без осадков. Ветер северной части умеренный. Ночью похолодает до −8, −13 градусов, днем температура воздуха составит −2, −7 градусов, в горных районах +3 градуса.