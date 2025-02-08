В Башкирии синоптики дали прогноз погоды на выходные.

После долгой оттепели в Башкирию вновь вернулись морозы. По данным синоптиков Башгидромета, в выходные по ночам в регионе будет морозно.
Так, сегодня, 8 февраля, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, по юг-востоку порывистый. Днем столбики термометров покажут −3, −8 градусов, местами до −13 градусов.
В воскресенье, 9 февраля, также без осадков. Ветер северной части умеренный. Ночью похолодает до −8, −13 градусов, днем температура воздуха составит −2, −7 градусов, в горных районах +3 градуса.