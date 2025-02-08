В Башкирии потеплеет до +5 градусов

В Башкирии ожидаются резкие перепады температур. Это следует из прогноза погоды, предоставленного республиканскими синоптиками.
Так, сегодня, 8 февраля, жителей Башкирии ждет порывистый ветер, из-за которого столбики термометров днем опустятся до −3…-8, а местами температура опустится до −13 градусов. Осадков в субботу метеорологи не ожидают.
Характер погоды не изменится и в воскресенье, 9 февраля. Температура воздуха ночью составит −8…-13 градусов, местами до −18, днем −2…-7°, в горных районах столбики покажут до +3 градусов.
Еще теплее станет в начале следующей недели. В горных местностях температура поднимется до +5.
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