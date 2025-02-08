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Магнитная буря обрушится на Омск утром 10 февраля

Геомагнитная активность скажется на состоянии метеозависимых.

Источник: Комсомольская правда

Магнитная буря накроет Омск в предстоящий понедельник, 10 февраля. Такой прогноз дали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная буря в Омске ожидается в промежутке с 06:00 до 12:00 часов 10 февраля. Он будет слабой — уровень G1. Пик геомагнитной активности придется на утренние часы — с 06:00 до 09:00.

Магнитные бури влияют на человека. Наибольшей опасности в такие дни подвержены метеозависимые. Основные рекомендации, чтобы легче перенести бурю, — пить как можно больше воды, избегать стрессов и физических нагрузок, отказаться от употребления алкоголя.

Ранее «КП Омск» сообщала, что Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на февраль 2025 года в Омской области.