Из Челябинска в Норильск не смогли вовремя вылететь два рейса

На севере Красноярского края с пятницы объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Норильске ожидается метель, видимость менее 1 км, ветер со скоростью 7−12 м/с и с порывами до 25 м/с и более.