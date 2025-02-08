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Из Челябинска в Норильск не смогли вовремя вылететь два рейса

Из Челябинска в Норильск не смогли вовремя вылететь два рейса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это следует из онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Номер рейса: ИН 1279. Время по расписанию: 07:30 8 февраля. Расчетное время: 13:00. Авиакомпания: Red Wings», — говорится в комментарии.

Аналогичная ситуация с рейсом Y7 7279 авиакомпании NordStar.

Кроме того, на прилет пока почти на три часа задерживаются обратные рейсы.

На севере Красноярского края с пятницы объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в Норильске ожидается метель, видимость менее 1 км, ветер со скоростью 7−12 м/с и с порывами до 25 м/с и более.

Через аэропорт Норильска осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами других регионов России.