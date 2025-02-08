Количество авиарейсов из Москвы в Иркутск увеличилось до трех в день

Из Иркутска вылет назначили на 08:20, 09:30 и 11:15. Воздушное судно прибудет в Москву в 09:45, 10:55 и в 12:40 (по местному времени). Известно, что самолеты имеют разную вместимость — 164 и 176 пассажиров.