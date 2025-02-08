Количество авиарейсов из Москвы в Иркутск увеличилось до трех в день

Одна из авиакомпаний открыла дополнительный рейс из Москвы в Иркутск. Как стало известно КП-Иркутск, теперь лайнеры будут отправляться по запланированному маршруту три раза в день.
— Прямые рейсы из столицы в областной центр будут осуществляться ежедневно в 12:35, 20:20, 21:25, посадка в Иркутске — 23:20, 07:05, 08:15 (прим. ред. — по местному времени), — отметили в пресс-службе авиакомпании.
Из Иркутска вылет назначили на 08:20, 09:30 и 11:15. Воздушное судно прибудет в Москву в 09:45, 10:55 и в 12:40 (по местному времени). Известно, что самолеты имеют разную вместимость — 164 и 176 пассажиров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 21-летняя пассажирка «Лады» погибла в аварии с участием большегруза в Братском районе. Водитель легковушки попал в больницу.