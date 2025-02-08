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В Уфе за сутки задержали 7 пьяных водителей

Во время рейдов в Уфе задержали пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе, 7 февраля, на дорогах города произошло 46 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Госавтоинспекция города. В результате четырёх аварий пострадали четыре человека.

Сотрудники Госавтоинспекции активно борются с нарушениями, и за минувшие сутки было зарегистрировано 335 случаев, когда водители не следовали установленным нормам. Наиболее распространённые нарушения включают:

— 50 случаев игнорирования использования ремней безопасности;

— 30 случаев невыполнения требования уступить дорогу пешеходам;

— 12 случаев неправильной перевозки детей в автомобилях.

Не остались без внимания и сами пешеходы: семеро из них были привлечены к ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.

Кроме того, в ходе рейдов были задержаны семь водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Два водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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