В Уфе за сутки задержали 7 пьяных водителей

В Уфе, 7 февраля, на дорогах города произошло 46 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Госавтоинспекция города. В результате четырёх аварий пострадали четыре человека.
Сотрудники Госавтоинспекции активно борются с нарушениями, и за минувшие сутки было зарегистрировано 335 случаев, когда водители не следовали установленным нормам. Наиболее распространённые нарушения включают:
— 50 случаев игнорирования использования ремней безопасности;
— 30 случаев невыполнения требования уступить дорогу пешеходам;
— 12 случаев неправильной перевозки детей в автомобилях.
Не остались без внимания и сами пешеходы: семеро из них были привлечены к ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.
Кроме того, в ходе рейдов были задержаны семь водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Два водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
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