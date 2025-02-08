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МЧС предупреждает о гололедице в Беларуси в субботу

Гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения ДТП и риск травматизма населения.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 56% 764 мм рт. ст. +5°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в субботу, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Спасатели предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

По прогнозам Белгидрометцентра, 8 февраля установится облачная с прояснениями погода и будет в основном без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 2−7 метров в секунду. Дневная температура воздуха будет колебаться от −4 до +1°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Бресте и Гродно в субботу будет в основном облачно с прояснениями и без осадков, на отдельных участках дорог — гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки 0..-2°C. Ветер юго-восточный, в Минске — 2−7 метров в секунду, а в Бресте и Гродно — 3−8 метров в секунду.

В Витебске, Гомеле и Могилеве прогнозируются схожие погодные условия: переменная облачность, без осадков, гололедица, −1..-3°C, ветер восточный 2−7 метров в секунду, в Гомеле — 1−3 метров в секунду.