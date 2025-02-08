МЧС предупреждает о гололедице в Беларуси в субботу

В Минске, Бресте и Гродно в субботу будет в основном облачно с прояснениями и без осадков, на отдельных участках дорог — гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки 0..-2°C. Ветер юго-восточный, в Минске — 2−7 метров в секунду, а в Бресте и Гродно — 3−8 метров в секунду.