МЧС предупреждает о гололедице в Беларуси в субботу

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в субботу, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Спасатели предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
По прогнозам Белгидрометцентра, 8 февраля установится облачная с прояснениями погода и будет в основном без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 2−7 метров в секунду. Дневная температура воздуха будет колебаться от −4 до +1°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Бресте и Гродно в субботу будет в основном облачно с прояснениями и без осадков, на отдельных участках дорог — гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки 0..-2°C. Ветер юго-восточный, в Минске — 2−7 метров в секунду, а в Бресте и Гродно — 3−8 метров в секунду.
В Витебске, Гомеле и Могилеве прогнозируются схожие погодные условия: переменная облачность, без осадков, гололедица, −1..-3°C, ветер восточный 2−7 метров в секунду, в Гомеле — 1−3 метров в секунду.