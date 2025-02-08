80 лет назад совершил знаменитый побег из немецкого плена Михаил Девятаев

Вернувшись к своим, Москалец, Чкуасели и Карапетян были арестованы СМЕРШ и направлены в лагеря. Всех троих суд приговорил за измену Родине к 10 годам лагерей. В лагере пилот познакомился со своей будущей женой. Реабилитирован он был в 1959 году, и дожил до 1993 года. Москалец в 1980-х был награжден Орденом Отечественной войны I-й степени, дожил до 1992-го. А Пантелеймон Чкуасели вернулся после лагерей в Грузию, работал авиадиспетчером и умер в 1987 году.