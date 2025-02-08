Полковник Ходаренок: ядерные объекты Ирана уязвимы перед ударом 10 бомб в одну точку

Существенным ограничивающим фактором для Израиля служит боевой радиус самолетов. Между районом, где сосредоточены иранские ядерные объекты, и израильскими авиабазами, ~дистанция примерно 1500 км~. Боевой радиус F-35A/I равен около 1200 км. Его, однако, можно увеличить на 30−40% за счет подвесных топливных баков (ПТБ), которые при приближении к вражескому воздушному пространству придется сбросить, чтобы не нарушать малозаметность. Но боевой радиус F-15E с тремя ПТБ и тяжелой нагрузкой не превышает 1200 км, что делает обязательным использование дозаправки в воздухе на пути к цели, например, над Сирией. У ВВС Израиля имеется имеется дюжина самолетов-заправщиков, и их интенсивное использование летчики активно отрабатывают не менее года. С этой точки зрения падение режима Асада в Сирии оказалось как нельзя кстати, благодаря чему Иран лишился возможности разместить в ней наблюдателей и радары, которые бы могли предупредить о дозаправке и начале операции.