Кравчук озвучил план по уборке Хабаровска от снега и пригрозил санкциями

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снежного циклона. Об этом градоначальник сообщил в своём Telegram-канале.
В первую очередь, подчеркнул глава краевой столицы, внимание будет направлено на расчистку дорог, по которым движется общественный транспорт, и очистку остановочных площадок. Также необходимо убрать снежные валы, мешающие обзору на выездах с второстепенных улиц. Главам районов поручено очистить частный сектор и удалённые кварталы города.
Особое внимание будет уделено работе управляющих компаний. На данный момент в их штатах задействовано около полутора тысяч человек, а для усиления работы привлечены ещё 230 сотрудников.
«Особое внимание управляющим компаниям нужно обратить на очистку крыш от снега. Уже сегодня образуются сосульки, есть опасность обрушения снежных масс с кровель», — отметил Кравчук.
Мэр добавил, что в Хабаровске будет проводиться строгий контроль за состоянием улиц и дворов, а к тем, кто не будет выполнять требования по уборке, применят жёсткие санкции.