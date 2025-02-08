Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кравчук озвучил план по уборке Хабаровска от снега и пригрозил санкциями

В первую очередь внимание будет направлено на расчистку дорог, по которым движется общественный транспорт, и очистку остановочных площадок.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снежного циклона. Об этом градоначальник сообщил в своём Telegram-канале.

В первую очередь, подчеркнул глава краевой столицы, внимание будет направлено на расчистку дорог, по которым движется общественный транспорт, и очистку остановочных площадок. Также необходимо убрать снежные валы, мешающие обзору на выездах с второстепенных улиц. Главам районов поручено очистить частный сектор и удалённые кварталы города.

Особое внимание будет уделено работе управляющих компаний. На данный момент в их штатах задействовано около полутора тысяч человек, а для усиления работы привлечены ещё 230 сотрудников.

«Особое внимание управляющим компаниям нужно обратить на очистку крыш от снега. Уже сегодня образуются сосульки, есть опасность обрушения снежных масс с кровель», — отметил Кравчук.

Мэр добавил, что в Хабаровске будет проводиться строгий контроль за состоянием улиц и дворов, а к тем, кто не будет выполнять требования по уборке, применят жёсткие санкции.