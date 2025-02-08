Работают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в Севастополе

«Работа кипит, более 1000 человек трудятся круглосуточно. Уже сделано полдела: общий объем готовности — 50%», — рассказали в компании.
Самые масштабные работы сейчас ведутся на парящей кровле.
«Каркас из металлоконструкций уже собран, теперь надо закрыть крышу профлистом, предотвратив попадание осадков внутрь здания, где уже ведутся отделочные работы и монтаж инженерных коммуникаций», — уточнили в пресс-службе застройщика.
Также здесь отметили, что вокруг здания сейчас заливают бетоном металлоконструкции, «которые сформируют светопрозрачные и видовые помещения».
На площади более чем 130 000 кв. метров на мысе Хрустальном возводят культурно-образовательный кластер, главные объекты которого: театр оперы и балета, академия хореографии и музейный комплекс.
Площадь будущего театра- 62,5 тысячи квадратов. Это в семь раз больше Венской оперы и шесть раз больше Лирико в Милане.
Ранее представитель компании-подрядчика Шамиль Нурмагомедов рассказал РИА Новости Крым, что конструкция здания театра — уникальная, аналогов ей в мире нет: ни одна деталь металлоконструкций здесь не повторяется. Из-за сейсмических особенностей это здание, как и на территории комплекса, будет выдерживать до 9 баллов, для его делается очень густое армирование: металла в бетоне будет 70 тысяч кубов.
Здание Академии хореографии было достроено в сентябре 2024 года.