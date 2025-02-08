Работают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в Севастополе

Ранее представитель компании-подрядчика Шамиль Нурмагомедов рассказал РИА Новости Крым, что конструкция здания театра — уникальная, аналогов ей в мире нет: ни одна деталь металлоконструкций здесь не повторяется. Из-за сейсмических особенностей это здание, как и на территории комплекса, будет выдерживать до 9 баллов, для его делается очень густое армирование: металла в бетоне будет 70 тысяч кубов.