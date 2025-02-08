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Путепровод в центре Минска перекрыли на капремонт

Завершить ремонтные работы на путепроводе в центре столицы планируется к 1 декабря, то есть движение на нем будет ограничено почти 10 месяцев.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Начался капитальный ремонт путепровода с проспекта Независимости на улицу Московскую в центре Минска, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В связи с этим с субботы, 8 февраля, будет закрыто движение всех видов транспорта по этому путепроводу и ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме маршрутных.

В частности, движение будет ограничено на участке проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Бобруйской в обоих направлениях, а также на участке улицы Бобруйской — от площади Мясникова до улицы Ленинградской тоже в обоих направлениях.

Объехать перекрытый участок дороги можно по проспектам Машерова и Независимости, улицам Ульяновская, Свердлова, Маяковского, Аэродромной, проспектам Жукова и Дзержинского, улицам Кальварийской и Домашевской.

Столичная Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Изменения в расписании

По решению руководства «Минсктранса», на период проведения капитального ремонта путепровода с сегодняшнего дня изменится расписание некоторых популярных у горожан и гостей столицы автобусов и троллейбусов.

Так, с 05:00 8 февраля и на весь период проведение капремонта меняется расписание автобусов № 40, 47С, 50С, 78, 100, 111 и 190Э, а также троллейбусов № 4, 7, 36, 44 и 58.