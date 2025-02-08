Оперативную обстановку в связи с ухудшением погоды обсудили в Иркутской области

В Иркутской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Одной из главных тем обсуждения стала оперативная обстановка в регионе с учетом складывающихся погодных условий.
Неделя с 3 по 8 февраля выдалась особо морозной. Из-за метелей в регионе действовал режим повышенной готовности. Дорожные службы в усиленном порядке убирали последствия непогоды.
Синоптики отмечают, что в ближайшие дни морозы отступят. Главное, переждать выходные, 8 и 9 февраля, в это время столбик термометра опустится до −37 градусов ночью, днем до −25. Дальнейшему потеплению мы обязаны воздушным массам, которые придут из Западной Сибири. Стоит отметить, что последний зимний месяц не бил никаких рекордов — температура воздуха близка к норме, никаких аномалий не зафиксировано.
В это время из-за теплого начала зимы толщина льда на большинстве рек остается ниже нормы. На Байкале из-за сильного ветра ледовый покров «рвался» и покрывался трещинами. МЧС продолжает контролировать гидрологическую обстановку. На Ангаре продолжаются процессы ледообразования, специалисты следят за ситуацией.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 265 волонтеров из Иркутска наградили за поддержку бойцов СВО.