Оперативную обстановку в связи с ухудшением погоды обсудили в Иркутской области

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни морозы отступят. Главное, переждать выходные, 8 и 9 февраля, в это время столбик термометра опустится до −37 градусов ночью, днем до −25. Дальнейшему потеплению мы обязаны воздушным массам, которые придут из Западной Сибири. Стоит отметить, что последний зимний месяц не бил никаких рекордов — температура воздуха близка к норме, никаких аномалий не зафиксировано.