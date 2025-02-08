Синоптики предупредили об усилении морозов в Беларуси до минус 14

9 февраля, в воскресенье, вновь ожидается переменная облачность, сохранится на отдельных участках дорог гололедица. Осадков не будет, а ветер прогнозируют умеренный. Ночью похолодает: от −4 до −11, а местами ожидается мороз до −14. Днем будет от −4 до +2.