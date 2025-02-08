Синоптики предупредили об усилении морозов в Беларуси до минус 14

После аномально теплого января, февраль стремится оправдать звание зимнего месяца и в ближайшие дни принесет в Беларусь морозы до минус 14 градусов, сообщает pogoda.by.
В субботу 8 февраля ожидается облачно с прояснениями. Следует учесть, что на отдельных участках дорог будет гололедица. Преимущественно без осадков. Ветер прогнозируют от слабого до умеренного. Днем максимальная температура будет от −4 до +1.
9 февраля, в воскресенье, вновь ожидается переменная облачность, сохранится на отдельных участках дорог гололедица. Осадков не будет, а ветер прогнозируют умеренный. Ночью похолодает: от −4 до −11, а местами ожидается мороз до −14. Днем будет от −4 до +2.
Новая неделя 10 февраля начнется с такой же погоды, какой и завершилась предыдущая. В ночь на понедельник температура воздуха будет от −5 до −11, а местами до −14. Днем столбик термометра покажет −4, +1.
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