В Ростовской области средства ПВО сбили 18 беспилотников

В ночь на субботу, 8 февраля, Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Всего в небе над регионом было сбито 18 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Всего же минувшей ночью средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 36 летательных аппарата над четырьмя регионами. Так, 11 дронов были перехвачены над Волгоградской областью, 18 — над Ростовской, два — над Краснодарским краем и еще пять БПЛА уничтожили над Белгородской областью.
Напомним, из-за атаки БПЛА в Первомайском районе Ростова повреждения остекления получили несколько пятиэтажных домов. Из одной многоэтажки эвакуировали 68 людей. Известно, что повреждения получили и припаркованные у дома машины.