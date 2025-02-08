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В Ростовской области средства ПВО сбили 18 беспилотников

В ночь на субботу атаке БПЛА подверглись города и районы Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 8 февраля, Ростовская область подверглась атаке беспилотников. Всего в небе над регионом было сбито 18 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего же минувшей ночью средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 36 летательных аппарата над четырьмя регионами. Так, 11 дронов были перехвачены над Волгоградской областью, 18 — над Ростовской, два — над Краснодарским краем и еще пять БПЛА уничтожили над Белгородской областью.

Напомним, из-за атаки БПЛА в Первомайском районе Ростова повреждения остекления получили несколько пятиэтажных домов. Из одной многоэтажки эвакуировали 68 людей. Известно, что повреждения получили и припаркованные у дома машины.