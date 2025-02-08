В Ростовской области средства ПВО сбили 18 беспилотников

Всего же минувшей ночью средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 36 летательных аппарата над четырьмя регионами. Так, 11 дронов были перехвачены над Волгоградской областью, 18 — над Ростовской, два — над Краснодарским краем и еще пять БПЛА уничтожили над Белгородской областью.