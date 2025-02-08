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В 2024 году еще 20 клиник Башкирии получили лицензии по неврологии

В Башкирии растет количество клиник с лицензиями по неврологии.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году благодаря государственной поддержке 20 медицинских учреждений Башкирии получили лицензии на оказание услуг в области неврологии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Одной из таких новинок стала клиника в Нефтекамске, которая принимает пациентов, страдающих от различных неврологических симптомов. За всего лишь полгода работы по новому профилю здесь было принято более 300 пациентов, и большинство из них — это дети.

В команде с неврологами работают логопеды, дефектологи, психологи, массажисты и социальные работники. Такой междисциплинарный подход позволяет обеспечить комплексное лечение и достичь наилучших результатов для пациентов. Каждому ребенку уделяется индивидуальное внимание.

На сегодняшний день в Едином реестре лицензий зарегистрировано 581 медицинское учреждение республики, имеющее право на осуществление деятельности в области неврологии.

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