В 2024 году еще 20 клиник Башкирии получили лицензии по неврологии

В 2024 году благодаря государственной поддержке 20 медицинских учреждений Башкирии получили лицензии на оказание услуг в области неврологии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Одной из таких новинок стала клиника в Нефтекамске, которая принимает пациентов, страдающих от различных неврологических симптомов. За всего лишь полгода работы по новому профилю здесь было принято более 300 пациентов, и большинство из них — это дети.
В команде с неврологами работают логопеды, дефектологи, психологи, массажисты и социальные работники. Такой междисциплинарный подход позволяет обеспечить комплексное лечение и достичь наилучших результатов для пациентов. Каждому ребенку уделяется индивидуальное внимание.
На сегодняшний день в Едином реестре лицензий зарегистрировано 581 медицинское учреждение республики, имеющее право на осуществление деятельности в области неврологии.
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