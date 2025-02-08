В Перми со скрывшегося после наезда на женщину водителя взыскали ₽70 тысяч

«Авария произошла в мае 2024 года на улице Сибирской. Машина, за рулём которой была пермячка, наехала на пешехода и скрылась. Однако водителя удалось найти. Пермячку лишили прав на год. Пострадавшая подала иск о взыскании компенсации морального вреда», — рассказали в Пермском краевом суде.