В Перми со скрывшегося после наезда на женщину водителя взыскали ₽70 тысяч

Компенсация размером в 70 тысяч рублей взыскана в Перми с водителя, который сбил женщину и скрылся с места ДТП, сообщили в краевом суде.
«Авария произошла в мае 2024 года на улице Сибирской. Машина, за рулём которой была пермячка, наехала на пешехода и скрылась. Однако водителя удалось найти. Пермячку лишили прав на год. Пострадавшая подала иск о взыскании компенсации морального вреда», — рассказали в Пермском краевом суде.
У сбитой женщины врачи зафиксировали ушибы мягких тканей левого коленного сустава. Суд принял это во внимание и обязал водителя выплатить пострадавшей 70 тысяч рублей компенсации. Решение вступило в силу.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Перми 7 февраля столкнулись пассажирский автобус № 30 и автомобиль. Авария произошла у Центрального рынка. В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что никто не пострадал. Пассажиры уехали с места ДТП на попутном транспорте.